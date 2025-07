Italia-Belgio oggi Nations League volley femminile 2025 | orario tv programma streaming

L’Italia femminile di volley si prepara ad affrontare una sfida cruciale contro il Belgio, in un match che promette spettacolo e tensione. Dopo un inizio strepitoso con otto vittorie consecutive, le azzurre sono pronte a confermare il loro primato nella Volleyball Nations League 2025. Non perdete l’appuntamento di mercoledì 9 luglio alle 17:00, trasmesso in diretta su TV e streaming, per vivere insieme un’altra emozionante pagina di questa entusiasmante avventura.

Dopo otto vittorie consecutive e una striscia aperta di 23 successi ufficiali, la Nazionale italiana femminile torna in campo mercoledì 9 luglio alle 17.00 per il nono incontro della fase preliminare della Volleyball Nations League 2025. L’avversario di giornata sarà il Belgio, in un match che apre l’ultima, densa settimana della prima fase e che si giocherà ad Apeldoorn, nei Paesi Bassi, sede dell’intero quarto round. L’Italia guidata da Julio Velasco si presenta all’appuntamento forte di una leadership solida in classifica e di un rendimento che ha finora sfiorato la perfezione. Dopo la brillante partenza nella tappa di Rio de Janeiro, coronata dallo storico 3-0 inflitto al Brasile padrone di casa, le azzurre hanno proseguito il proprio cammino a Hong Kong, confermando qualità, varietà di gioco e profondità di rosa anche in assenza di titolari del calibro di Orro, Sylla e Antropova. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Italia-Belgio oggi, Nations League volley femminile 2025: orario, tv, programma, streaming

In questa notizia si parla di: belgio - nations - league - femminile

Equitazione: il Belgio vince in casa la gara di Nations Cup di dressage - Il Belgio trionfa in casa alla FEI Nations Cup di dressage a Lier, dominando la prova e conquistando il primo posto con il 220.

La partita Islanda-Finlandia è la gara inaugurale degli Europei di calcio femminile Conosciamo meglio le due squadre. Una Nations League deludente e una preparazione segnata dagli infortuni hanno offuscato la brillantezza della Finlandia dopo un’ Vai su Facebook

Italia-Belgio oggi, Nations League volley femminile 2025: orario, tv, programma, streaming; Pallavolo, Nations League femminile: esordio dell'Italia con il Belgio; Volleyball Nations League 2025: l'Italia femminile alla caccia delle Finals. Si parte con il Belgio.

Pallavolo, Nations League femminile: esordio dell'Italia con il Belgio - Le azzurre del ct Julio Velasco domani alle ore 17 faranno il proprio esordio nella Pool 7 in programma all'Omnispor ... Riporta napolimagazine.com

VNL femminile, Italia-Belgio: dove vedere a diretta della partita - Mercoledì 9 luglio alle ore 17 esorido nella Pool 7 in programma all’Omnisport Arena con diretta su DAZN e Volleballworld ... Si legge su calciomagazine.net