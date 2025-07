Pistoia Blues stasera tocca a Gabbani | Prima volta qui ma il legame è forte

Stasera a Pistoia, la magia del blues si accende con Francesco Gabbani, che fa il suo debutto qui in un legame forte come 232. Un evento imperdibile nel cuore di piazza del Duomo, dove il talento italiano si unisce in un crescendo di emozioni. Con Luca Ploia ad aprire le danze, questa serata promette di lasciarvi senza parole e di scrivere un nuovo capitolo nel fermento culturale della cittĂ . Non mancate!

Appuntamento da non perdere stasera sul palco di piazza del Duomo: la sezione ‘Storytellers’ dedicata ai grandi cantautori italiani del Pistoia Blues Festival vedrĂ infatti la presenza e la musica di Francesco Gabbani per la seconda tappa del "Dalla tua parte Summer Tour 2025": un nuovo viaggio musicale che porterĂ l’artista in giro per tutta Italia. Ad aprire lo spettacolo il cantautore bresciano Luca Ploia. Apertura porte ore 19.30, inizio concerti ore 20.30. Biglietti per lo spettacolo ancora disponibili su Ticketone, Ticketmaster e alla cassa del festival. Gabbani ha pubblicato dopo Sanremo il suo sesto album dal titolo "Dalla tua parte" da cui prende il nome il tour estivo, sull’onda del successo del brano sanremese "Viva la vita". 🔗 Leggi su Lanazione.it Š Lanazione.it - Pistoia Blues, stasera tocca a Gabbani: "Prima volta qui, ma il legame è forte"

