Incendio a Roma strade chiuse tra Magliana e Fiumicino

Un incendio di vaste proporzioni scuote Roma, costringendo alla chiusura di strade cruciali tra Magliana e Fiumicino. La situazione rimane critica nel Municipio XI, con le autoritĂ impegnate a gestire l'emergenza e garantire la sicurezza dei cittadini. Restate aggiornati per ulteriori sviluppi e consigli su come affrontare questa difficile situazione.

(Adnkronos) – Incendio a Roma, con chiusura di strade. Gianluca Lanzi, presidente del Municio XI della capitale, con un post su Facebook fornisce aggiornamenti sull'”Incendio di vastissime proporzioni ancora in corso nel Municipio XI Roma Arvalia Portuense. Al momento sono chiuse al traffico via Isacco Newton in direzione Fiumicino; viadotto della Magliana in direzione Fiumicino; via della Magliana all’altezza del viadotto in direzione Fiumicino e Trullo, quindi obbligo di inversione in direzione centro; – via del Trullo in direzione via della Magliana, quindi obbligo di svolta su via del Tempio degli Arvali”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

