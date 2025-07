Magico Mont’Alfonso sotto le stelle Garfagnana illuminata d’immenso

Preparati a vivere un’estate indimenticabile sotto il cielo stellato della Garfagnana! La rassegna "Mont’ Alfonso sotto le stelle" riunisce musica, teatro e magia tra antiche fortezze e panorami mozzafiato delle Alpi Apuane e dell’Appennino Tosco-Emiliano. Dal 17 luglio al 23 agosto, artisti di fama internazionale trasformeranno il cuore fresco di questa meravigliosa regione in un palcoscenico unico. Non perdere l’occasione di essere parte di questo straordinario evento.

Torna la rassegna "Mont’ Alfonso sotto le stelle": musica, teatro ed eventi tra antiche fortezze e scorci sulle Alpi Apuane e l’Appennino Tosco-Emiliano. Dal 17 luglio al 23 agosto porterà nel cuore fresco della Garfagnana artisti del calibro di Stefano Bollani, Fiorella Mannoia, Stefano Massini, Angelo Branduardi, The Kolors, Maurizio Lastrico, Filippo Graziani, Abbadream, Ensemble Symphony Orchestra, Cesare Picco, Canto Libero, Andrea Satta e Francesco Repice La sesta edizione del festival è stata presentata ieri nella sede della presidenza della Regione Toscana, in Sala Pegaso di Palazzo Strozzi Sacrati a Firenze dal presidente Eugenio Giani, Raffaella Mariani, sindaco di San Romano in Garfagnana e presidente dell’Unione Comuni della Garfagnana, Andrea Tagliasacchi, sindaco di Castelnuovo di Garfagnana, Claudio Bertini per Public Relation Group, e un rappresentante della Provincia di Lucca. 🔗 Leggi su Lanazione.it