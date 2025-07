Tumori oncologo Pinto | Terapia di precisione ha cambiato cura cancro stomaco

L'oncologia di precisione sta rivoluzionando il trattamento dei tumori, offrendo speranze più concrete e personalizzate. Il dottor Pinto sottolinea come l’uso mirato di farmaci specifici, attraverso test genetici e biomarcatori, abbia permesso di migliorare significativamente le prospettive di cura, in particolare per il cancro allo stomaco. Questa evoluzione apre nuove strade nella lotta contro il cancro, rendendo ogni intervento più efficace e su misura per ogni paziente.

'Utilizziamo meglio le risorse puntando al farmaco mirato che può garantire maggiore efficacia' Roma, 8 lug. (Adnkronos Salute) - "L'oncologia di precisione sta cambiando la cura dei pazienti negli ultimi dieci anni. Grazie a dei test, a dei bersagli bio-patologici molecolari e a dei farmaci".

Tumori: oncologo Pinto, ‘in 10 anni terapia di precisione ha cambiato cura cancro stomaco’ - Negli ultimi dieci anni, l'oncologia di precisione ha rivoluzionato il modo di affrontare i tumori, come evidenziato dall'oncologo Pinto.

Tumori, oncologo Pinto: "Terapia di precisione ha cambiato cura cancro stomaco" - "Utilizziamo meglio le risorse puntando al farmaco mirato che può garantire maggiore efficacia" "L'oncologia di precisione sta cambiando la cura dei pazienti negli ultimi dieci anni.

