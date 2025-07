Condannato per stalking pedinava e minacciava la ex moglie Un anno di reclusione

In un caso che mette in luce la gravità delle conseguenze del stalking, un uomo di 41 anni è stato condannato a un anno di reclusione con sospensione condizionale, dopo aver perseguitato e minacciato l'ex moglie. La sentenza, emessa a Lucca il 9 luglio 2025, rappresenta un importante passo avanti nella lotta contro questa forma di violenza. E’ il terzo di tre casi simili che...

Lucca, 9 luglio 2025 – La tempestav a di telefonate, messaggi, minacce. Un uomo di nazionalità albanese di 41 anni è stato condannato ad un anno di reclusione, in rito abbreviato per stalking, con la sospensione condizionale subordinata alla partecipazione a un percorso di riabilitazione. Riconosciuti 5mila euro alla parte offesa, l’ex moglie (in stato di separazione) 32 anni, difesa dall’avvocato Ilenia Vettori di Altopascio. E’ il terzo di tre procedimenti a carico dell’uomo. Era scattata anche l’applicazione della misura del braccialetto elettronico: due procedimenti erano pendenti per atti persecutori, lesioni e violenza privata. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Condannato per stalking, pedinava e minacciava la ex moglie. Un anno di reclusione

In questa notizia si parla di: condannato - stalking - moglie - anno

Alessandro Basciano era già stato condannato per stalking nel 2010, a denunciarlo fu una sua ex - Alessandro Basciano, già condannato per stalking nel 2010 da una sua ex, torna al centro dell'attenzione mediatica grazie a "Le Iene".

Condannato lo scorso 4 giugno dal Tribunale di Lamezia alla pena di tre anni di reclusione per maltrattamenti ai danni della moglie, poche settimane dopo la sentenza riceve un avviso di conclusione indagini questa volta per stalking Vai su Facebook

Torino, marito impone regole umilianti alla moglie: condannato a 3 anni; Stalking alla moglie di un amico. Condannato a un anno e due mesi; Stalking alla moglie dal 2009: avvocato condannato a 5 anni di carcere.

Minaccia l’ex moglie con benzina e accendino: condannato a 1 anno e 6 mesi - In passato l’aveva minacciata anche via WhatsApp: «Ti metto sulla sedia a rotelle così ... Segnala laprovinciacr.it

"Ti ammazzo e ti brucio": stalking - E’ finito a processo per stalking e sequestro di persona, ma il secondo reato, nella condanna, è stato assorbito nel primo. Come scrive cremonaoggi.it