Un altro rinvio per l’Ilva si decide forse tra una settimana

L’incertezza sull’ex Ilva di Taranto si protrae, con un nuovo rinvio che potrebbe arrivare tra una settimana. Dopo ore di incontri e tentativi di mediazione, la decisione sembra ancora lontana, lasciando tutti in attesa di risposte definitive. La crisi industriale si intensifica, alimentando preoccupazioni e speranze di un futuro più stabile. Si riprenderà il dialogo il 15 luglio, nel frattempo, l’incognita rimane.

Quarantotto ore, anzi no, una settimana. Per il momento, sull’ex Ilva di Taranto si è deciso di non decidere. La riunione al ministero delle Imprese con il presidente della Regione Puglia e il sindaco di Taranto, che doveva essere «decisiva», dopo otto ore e una pausa di di un’ora e mezza, si è conclusa con un nulla di fatto. Nessuno si è mosso dalle sue posizioni. Se ne riparla il 15 luglio. Il ministro delle Imprese Adolfo Urso aveva «liberato l’agenda per due giorni» perché «abbiamo quarantotto ore di tempo per decidere». Il ministro aveva detto a Michele Emiliano e al primo cittadino tarantino Piero Bitetti che sarebbe stato pronto a trattare «a oltranza». 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Un altro rinvio per l’Ilva, si decide (forse) tra una settimana

In questa notizia si parla di: ilva - settimana - altro - rinvio

Ilva, nuovo incidente a una settimana dall’incendio: fuga di gas nell’acciaieria - Un nuovo episodio critico ha colpito l'Ilva di Taranto, a soli sette giorni dall'incendio che ha interessato lo stabilimento.

Ilva, altro rinvio. Il destino di Taranto si decide (ma forse no) tra una settimana Vai su X

Rinvio al 15 luglio per l’intesa finale con enti locali e Regione. Per il ministro l’obiettivo restano tre forni elettrici, si tratta ancora sulla nave per il gas Vai su Facebook

Lo stallo dell’acciaio | Un altro rinvio per l’Ilva, si decide (forse) tra una settimana; Ilva, altro rinvio. Il destino di Taranto si decide (ma forse no) tra una settimana; Ex Ilva, concluso il tavolo con il ministro Urso: accordo definitivo la prossima settimana.

Ilva, altro rinvio. Il destino di Taranto si decide (ma forse no) tra una settimana - Tra nave rigassificatrice, forni elettrici e nazionalizzazione, i temi sul tavolo delle trattative erano tanti. Riporta huffingtonpost.it

Ex Ilva, concluso il tavolo con il ministro Urso. Emiliano: «Rinvio alla prossima settimana per l'accordo definitivo» - Senza intesa «rischieremmo l’autorizzazione degli impianti così come sono adesso, senza avere la garanzia della decarbonizzazione» ... Secondo lagazzettadelmezzogiorno.it