Dove vedere in tv il Tour de France 2025 oggi 9 luglio | orari partenza e arrivo della tappa startlist cronometro streaming

Se sei un appassionato di ciclismo e vuoi seguire in diretta la tappa di oggi del Tour de France 2025, sei nel posto giusto. Scopri orari, streaming e startlist della cronometro di Caen, un appuntamento imperdibile che potrebbe rivoluzionare la classifica generale. La battaglia per la maglia gialla entra nel vivo: resta con noi per tutte le ultime novità e aggiornamenti su questa entusiasmante tappa.

Dopo la scoppiettante quarta tappa del Tour de France, conclusa ieri con la 100esima vittoria in carriera di Tadej Pogacar (UAE Team Emirates XRG), è tempo di affrontare una nuova entusiasmante sfida alla Grande Boucle. Questa volta sarà la cronometro di Caen, con i suoi 33 chilometri, a mettere a confronto coloro che mirano alla classifica generale. La maglia gialla è ancora sulle spalle di Mathieu Van der Poel (Alpecin-Deceuninck), nonostante il campione del mondo sloveno abbia ormai il suo stesso tempo. Sarà difficile per l’olandese mantenere il primato in un campo dove non parte come favorito. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv il Tour de France 2025 oggi (9 luglio): orari partenza e arrivo della tappa, startlist cronometro, streaming

