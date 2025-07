Dove vedere in tv Wimbledon 2025 oggi | orari 9 luglio ordine di gioco programma streaming

Se sei appassionato di tennis e non vuoi perderti l’emozione di Wimbledon 2025, scopri subito gli orari, il programma e le modalità di streaming per seguire in diretta tutti i quarti di finale di oggi, 9 luglio. Con quattro italiani pronti a sfidare i migliori al mondo, questa giornata promette emozioni uniche: resta con noi e vivi l’atmosfera senza precedenti dell’erba londinese!

Oggi, mercoledì 9 luglio, si concluderanno i quarti di finale di tutti i tabelloni di Wimbledon 2025: sull’ erba londinese saranno in programma anche gli ottavi di finale del torneo junior. Nel complesso saranno quattro gli azzurri in campo. Nel torneo di singolare maschile scenderanno in campo Jannik Sinner, opposto allo statunitense Ben Shelton, e Flavio Cobolli, che sfiderà il serbo Novak Djokovic, mentre nel singolare maschile junior sarà protagonista Jacopo Vasamì, impegnato contro il polacco Alan Wazny, infine nel doppio maschile junior vedremo all’opera lo stesso Jacopo Vasamì, in coppia con Timofei Derepasko, opposti al kazako Amir Omarkhanov e ad Egor Pleshivtsev, e Pierluigi Basile, che assieme al bulgaro Alexander Vasilev affronterà il sudafricano Connor Doig e l’indiano Kriish Tyagi. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv Wimbledon 2025 oggi: orari 9 luglio, ordine di gioco, programma, streaming

In questa notizia si parla di: wimbledon - luglio - programma - vedere

Pronostici Wimbledon 2 luglio: la Raducanu sfida l’ex campionessa - Il Day 3 di Wimbledon promette emozioni ad alta quota, con talenti come Paolini e Sabalenka pronti a stupire.

https://www.oasport.it/2025/07/dove-vedere-in-tv-wimbledon-2025-oggi-orari-6-luglio-ordine-di-gioco-programma-streaming/ Sarà una domenica davvero interessante per il programma di Wimbledon 2025. Andiamo a conoscere l'ordine di gioco, gli orari e co Vai su Facebook

Dove vedere in tv #Wimbledon 2025 oggi: orari 6 luglio, ordine di gioco, programma, streaming - Vai su X

Italiani oggi a Wimbledon 2025: le partite del 9 luglio · Tennis ATP e WTA; Dove vedere in tv Wimbledon 2025 oggi: orari 9 luglio, ordine di gioco, programma, streaming; Wimbledon 2025, il programma di oggi: da Alcaraz a Sabalenka, orario e dove vedere i match.

Wimbledon 2025, il programma di oggi: da Alcaraz a Sabalenka, orario e dove vedere i match - Ad aprire la giornata sarà la numero uno del ranking Wta Aryna Sabalenka ... Secondo msn.com

Cobolli-Djokovic a Wimbledon, dove vedere in tv e streaming - Per la prima volta ai quarti in un major, Flavio Cobolli affronta il sette volte campione dei Championships Novak Djokovic. Scrive sport.sky.it