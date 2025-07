Il Moonlight Festival tour in centro

Il Moonlight Festival Tour in centro continua a illuminare le serate estive con un mix di emozioni e spettacoli unici. Dopo il successo della serata inaugurale dell’Edizione 2025, che ha visto la straordinaria selezione di Miss Italia e la vittoria di Ludovica Pieraccioni, gli appuntamenti nei Mercoledì di Anghiari proseguono con entusiasmo. Questa sera, al centro del programma, la tappa del Moonlight Festival on tour promette di regalare momenti indimenticabili, coinvolgendo tutta la comunità in un’atmosfera magica e vibrante.

Archiviata nel migliore dei modi la serata inaugurale dell’edizione 2025 con l’inedito evento (per il paese) della selezione di Miss Italia, che ha visto il successo di Ludovica Pieraccioni nel lotto delle 17 ragazze in concorso, i Mercoledì di Anghiari proseguono stasera con il secondo dei nove appuntamenti previsti nel calendario dei mesi di luglio e agosto. Al centro del programma odierno la tappa del Moonlight Festival on tour con la presentazione del libro dal titolo "Ricette di vita-my way" (secondo volume), scritto da Francesco Aquila. L’autore dialogherĂ con Ilaria Lorenzini in piazza Mameli. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il Moonlight . Festival tour in centro

In questa notizia si parla di: moonlight - festival - tour - centro

“Arezzo Moonlight festival” torna in Piazza Grande - Arezzo si prepara a vivere un’estate indimenticabile con la quarta edizione di Arezzo Moonlight Festival, il magico evento che illumina la piazza più suggestiva della città .

SUMMER TOUR UPDATE ? May 23 – Parco delle Semirurali (BZ) May 28 – Big Bang Festival (MI) Jun 7 – Mad One Spring Break (MN) Jun 14 – Rievocandum (RE) Jun 20 – Heimspiel Festival (DE) Jun 22 – Palco Capovolto (TN) Jun Vai su Facebook

“Arezzo Moonlight festival” torna in Piazza Grande; MOONLIGHT HAZE: saltano il concerto di questa sera a Reggio Emilia con GLORYHAMMER e VISIONS OF ATLANTIS; Arezzo Moonlight Festival, apre Luca Sommi in Piazza Grande Ar24Tv.

Il Moonlight . Festival tour in centro - Archiviata nel migliore dei modi la serata inaugurale dell’edizione 2025 con l’inedito evento (per il paese) della selezione di ... Secondo lanazione.it

“Arezzo Moonlight festival” torna in Piazza Grande - Anteprima domani, venerdì 9 luglio ad Anghiari con Francesco Aquila e il libro “Ricette di Vita” ... Lo riporta msn.com