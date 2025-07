Jannik Sinner il gesto che spiega tutto | dopo l' infortunio di Dimitrov

Jannik Sinner, nel cuore di Wimbledon, ha dimostrato che il rispetto supera ogni risultato. Dopo la sfortunata uscita di Dimitrov per infortunio, il 23enne azzurro ha riconosciuto la bravura del rivale con un gesto inatteso e di grande sportività, lasciando il pubblico senza parole. Un esempio di come i valori umani siano più importanti di qualsiasi vittoria o sconfitta. Questo gesto ha valso…

Un secco 3-0 sarebbe stata un’umiliazione, e Jannik Sinner lunedì a Wimbledon l’ha rischiata sul serio contro un Grigor Dimitrov al limite della perfezione, avanti due set prima dell’infortunio al pettorale che lo ha costretto al ritiro (il quinto in carriera in uno Slam). Il 23enne azzurro, protagonista di una delle partite più brutte della sua carriera, è stato molto carino verso il rivale, con un gesto inaspettato e rispettoso valso gli applausi del campo Centrale. Una volta che l’ex numero 3 al mondo si è ritirato, ha infatti accompagnato Dimitrov fuori dal campo, portandogli le borse, come farebbe un compagno, non un avversario. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Jannik Sinner, il gesto che spiega tutto: dopo l'infortunio di Dimitrov...

Un gesto mi ha colpito più di altri: l'attenzione con la quale Jannik ha preso e messo al suo posto la racchetta di Dimitrov. Con rispetto, che forse solo chi fa questo sport può capire. #sinner #Wimbledon Vai su Facebook

Per la quarta edizione consecutiva Jannik SINNER ha raggiunto i quarti di finale del torneo di Wimbledon. Il numero uno al mondo, dopo avere perso i primi due set, ha beneficiato del ritiro causa infortunio del veterano bulgaro Grigor Dimitrov, che ha abband Vai su X

