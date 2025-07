Rischiano di annegare | paura per i turisti a Torre Lapillo messi in salvo da tre bagnini

Momenti di paura a Torre Lapillo, quando cinque turisti hanno rischiato di annegare nel mare agitato della Puglia. Grazie al tempestivo intervento di tre coraggiosi bagnini, che si sono immersi nelle acque tumultuose senza esitare, la tragedia è stata evitata. La loro prontezza e professionalità dimostrano quanto il valore dei salvataggi in mare sia fondamentale per la sicurezza di tutti. Un esempio di heroismo che ci ricorda quanto sia importante il ruolo dei bagnini in spiaggia.

Assisi (Perugia), 9 luglio 2025 – Momenti di paura, ieri mattina, per cinque turisti, di Assisi e di Udine, avventuratisi in mare a Torre Lapillo, in provincia di Lecce, sulla costa ionica della Puglia: hanno rischiato letteralmente la vita e c'è voluto il coraggio e l'abilità di tre giovanissimi bagnini che, prontamente intervenuti e incuranti delle difficili condizioni in cui si sono trovati a operare, hanno evitato il peggio. I bagnanti, che avevano scelto un tratto di spiaggia libera, hanno deciso di immergersi in mare, ma si sono trovati in grande difficoltà per le condizioni del mare, mosso, e del forte vento di scirocco.

