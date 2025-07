Andrea Sempio e il delitto di Garlasco i due volti della verità | perché è accusato e cosa lo scagiona

Il caso di Andrea Sempio, coinvolto nel delitto di Garlasco, rivela due facce della stessa medaglia: da un lato la condanna definitiva di uno, dall’altro il sospetto ancora aperto su un altro. La vicenda si infittisce tra accuse e prove, lasciando tutti con il fiato sospeso. Ma cosa distingue davvero chi è accusato da chi, come Sempio, potrebbe essere scagionato? Scopriamo insieme i dettagli di questa complessa vicenda che tiene in bilico la verità.

Garlasco (Pavia), 9 luglio 2025 – Una verità a due facce. Due colpevoli, uno condannato in via definitiva, uno indagato, su cui si concentrano oggi tutti i sospetti della Procura di Pavia. Il delitto di Garlasco è un mistero a due volti. Se la famiglia di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto di 18 anni fa, è convinta che l’unico responsabile possibile sia Alberto Stasi, il fidanzato di allora, che sta finendo di scontare in semilibertà i sedici anni di reclusione, i pm di oggi sono certi che il killer (almeno uno) che entrò nella villetta di via Pascolia Garlasco sia proprio Andrea Sempio. Indizi, prove, certezze e dubbi che si confrontano nell’ incidente probatorio oggi in corso e nell’indagine che prosegue. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it