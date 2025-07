Posti nel commercio e per parrucchieri

Se sei alla ricerca di opportunità nel settore del commercio o dei parrucchieri, le offerte pubblicate dagli sportelli del Centro per l’impiego della provincia di La Spezia potrebbero fare al caso tuo. Dalla formazione in ambito supermercato a posizioni più specializzate, queste proposte sono un’ottima chance per entrare nel mondo del lavoro. Scopri di più visitando il sito https://formazionelavoro.regione.liguria.it e preparati a fare il primo passo verso il tuo futuro professionale.

Le proposte di lavoro pubblicate agli sportelli del Centro per l'impiego della provincia di La Spezia. Per info https:formazionelavoro.regione.liguria.it. ADDETTO SUPERMERCATO. Supermercato ricerca 1 tirocinante addetto di supermercato, sarà inizialmente formato su rifornimento scaffali, poi rifornimento banchi dei prodotti freschi e cassa. Età compresa fra i 18 ed i 29 anni, conoscenze informatiche di base, preferibile conoscenza lingua inglese, part-time di 30 ore settimanali. Sede Spezia. Offerta 60017. 1 COMMESSO. Negozio di telefonia cellulare ricerca apprendista addetto alle vendite, verrà istruito nella vendita principalmente di cellulari, accessori e servizi correlati, come piani tariffari e attivazioni con vari gestori telefonici e vendita anche di pc e tablet.

