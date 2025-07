Kaleb Jimenez nel mirino dell’Avellino | il trequartista del Catania osservato speciale

L’Avellino punta deciso su Kaleb Jimenez, il talento italo-spagnolo del Catania che ha brillato in Serie C. Con l’obiettivo di rinforzare il centrocampo e puntare alla promozione, il club campano osserva con attenzione il trequartista, considerato uno dei grandi protagonisti della stagione. La prossima mossa potrebbe aprire nuovi scenari per la squadra: tutte le occhi sono ora rivolti sul mercato estivo.

2025-07-08 21:41:00 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata da CM.com: Alessandro De Felice 08 lug 2025, 23:41 Ultimi aggiornamenti: 08 lug 2025, 23:42 Il club campano guarda in casa Catania per rinforzarsi: piace il trequartista italo-spagnolo, reduce da una stagione positiva in Serie C. L’ Avellino continua a muoversi con decisione sul mercato estivo, alla ricerca di rinforzi di qualità in vista del prossimo campionato di Serie B. Tra i profili seguiti con particolare attenzione, emerge il nome di Kaleb Jimenez, trequartista italo-spagnolo attualmente sotto contratto con il Catania fino al 30 giugno 2026. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

In questa notizia si parla di: trequartista - catania - kaleb - jimenez

Kaleb Jimenez nel mirino dell’Avellino: il trequartista del Catania osservato speciale; Catania e Jimenez: connubio che non dovrebbe sciogliersi (La Sicilia); Catania, Montalto e Jimenez presenti al Massimino.

Kaleb Jimenez nel mirino dell’Avellino: il trequartista del Catania osservato speciale - Il club campano guarda in casa Catania per rinforzarsi: piace il trequartista italo- Scrive calciomercato.com

UFFICIALE: Kaleb Jiménez al Catania - Salernitana 1919 il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Kaleb Joel Jiménez Castillo, ... Riporta calciocatania.com