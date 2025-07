Nuova Mercedes AMG GT4 nuovo modello con il design della GT XX?

Immagina una Mercedes-AMG GT4 che incarna l’audacia del concept GT XX: linee futuristiche, muscolose e sofisticate, pensate per dominare le piste con stile. Questa nuova vettura da corsa promette di rivoluzionare il mondo del customer racing, unendo l’eleganza Mercedes alla potenza estrema. Se il design di questa sportiva si concretizzasse, saremmo testimoni di una vera e propria evoluzione estetica e tecnica. Ecco come potrebbe essere, dettaglio dopo dettaglio.

Se la nuova Mercedes-AMG GT4 adottasse il design del concept Mercedes-AMG GT XX, ci troveremmo davanti a una GT4 da corsa con un aspetto profondamente futuristico e muscolare, che ridefinisce l'estetica delle vetture da competizione customer racing. Ecco come potrebbe essere, punto per punto: Design Esterno – Stile GT XX. Frontale. Griglia Panamericana rivisitata: più sottile, più larga, con illuminazione LED integrata in stile concept car.. Splitters anteriori attivi, derivati da soluzioni aerodinamiche attive, con lame in fibra di carbonio ispirate alla F1.. Fari sottili a LED Matrix con firma luminosa "AMG Lightning Blade", integrati nei canali aerodinamici della carrozzeria.