brindisi ritrovata impiccata la ragazza ucraina scomparsa

Una tragica notizia scuote Brindisi: Mariia Buhaiova, giovane ucraina di 18 anni scomparsa, è stata trovata impiccata. La ragazza, impegnata in uno stage in un villaggio turistico come parte di un progetto europeo, aveva appena scoperto che il suo futuro lavorativo non sarebbe stato garantito. Una storia di speranza e delusione che ci invita a riflettere sulla difficile realtà degli stage e delle opportunità internazionali.

Mariia Buhaiova, 18 anni, lavorava in un villaggio turistico per uno stage nell'ambito di un progetto europeo concordato con la sua università, a Bratislava. Le avevano comunicato che allo stage non sarebbe seguito un contratto per un periodo di lavoro.

Ritrovata morta Mariia Buhaiova, la 18enne scomparsa dopo lo stage in un villaggio turistico a Brindisi - Il mistero sulla scomparsa di Mariia Buhaiova si è concluso in tragedia. La giovane di 18 anni, scomparsa dopo uno stage in un villaggio turistico a Brindisi, è stata ritrovata senza vita, impiccata a circa un chilometro dalla sua destinazione.

