A che ora partono Pogacar Evenepoel e Vingegaard oggi nella cronometro del Tour de France | programma esatto tv streaming

Sei curioso di conoscere gli orari di partenza dei grandi favoriti per la cronometro del Tour de France? Oggi, mercoledì 9 luglio 2025, Remco Evenepoel, Jonas Vingegaard e Tadej Pogacar sfideranno i 33 km di salita e discesa a Caen. Scopri l’orario preciso di partenza, il programma TV e le opzioni streaming per seguire questa emozionante tappa, che promette sorprese e battaglie epiche. Non perdere nemmeno un secondo di questa sfida spettacolare!

Il belga Remco Evenepoel, il danese Jonas Vingegaard e lo sloveno Tadej Pogacar sono i tre uomini di classifica più attesi della cronometro individuale di 33 km con partenza ed arrivo a Caen, valida per l’ edizione numero 112 del Tour de France di ciclismo su strada. La quinta tappa della manifestazione verrà disputata oggi, mercoledì 9 luglio 2025: Evenepoel scatterà alle ore 16.44, mentre Vingegaard partirà alle 16.56, infine Pogacar prenderà il via alle 16.58. Nel complesso saranno 181 gli atleti in gara. La diretta tv sarà disponibile in abbonamento su Eurosport 1 HD ed in chiaro su Rai 2 HD dalle ore 14. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - A che ora partono Pogacar, Evenepoel e Vingegaard oggi nella cronometro del Tour de France: programma esatto, tv, streaming

