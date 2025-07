Comprare casa a Brescia e provincia? Prezzi più alti sul Garda ma nell’hinterland i valori sono cresciuti fino al 124%

Se sei interessato a investire o acquistare casa a Brescia e provincia, i dati più recenti rivelano un panorama in forte evoluzione. Mentre le destinazioni come Sirmione, Desenzano e Ponte di Legno rimangono tra le più costose, l’hinterland bresciano ha visto un’impennata dei valori fino al 124% negli ultimi trent’anni, offrendo nuove opportunità. La crescita continua nel 2024 conferma un mercato dinamico e ricco di potenzialità.

Brescia – Sirmione, Desenzano e Ponte di Legno sul podio dei Comuni dove comprare casa costa di più, ma negli ultimi trent’anni sono stati i comuni dell’hinterland di Brescia ad avere una forte impennata. Sono alcuni dei dati che emergono dal Listino dei valori degli immobili a Brescia e provincia, realizzato dall’Azienda speciale della Camera di commercio ProBrixia. La rilevazione effettuata a maggio conferma il trend del 2024, con una richiesta più alta di abitazioni di classe energetica superiore. “Si cercano soluzioni più sostenibili, anche intervenendo su edifici datati per renderli meno impattanti dal punto di vista ambientale”, sottolinea Roberto Zini, presidente di Pro Brixia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Comprare casa a Brescia e provincia? Prezzi più alti sul Garda ma nell’hinterland i valori sono cresciuti fino al 124%

