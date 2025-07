la nuova vita della torre velasca tra uffici vintage e 72 case vip

La Torre Velasca si rinnova, diventando un affascinante mosaico di storia e modernità: tra uffici vintage e 72 appartamenti di lusso riservati alle élite di Milano. Ogni dettaglio, dal lavandino alle porte saponette, racconta il passato con un tocco di eleganza senza tempo, grazie al prezioso via libera della soprintendenza. Queste stanze, affacciate sulla Madonnina, svelano un mix unico di fascino storico e comfort contemporaneo. Un nuovo capitolo che unisce tradizione e innovazione in una delle icone milanesi.

Milano – Ogni dettaglio, dai pavimenti in pvc alle due manopole dei lavabi, per l'acqua calda e per quella fredda come si usava un tempo, con tanto di porta saponette, è passato attraverso un via libera della soprintendenza, perché il grattacielo dal 2011 è sottoposto a vincolo per il suo interesse storico e artistico. Nelle stanze, affacciate sulla Madonnina, dominano i colori bianco e marrone, con vetrate in stile industriale che separano gli spazi. Anche le maniglie delle porte sono state realizzate seguendo il disegno degli anni in cui fu costruita la Torre Velasca, grattacielo di 26 pian i simbolo di Milano edificato su progetto dello Studio BBPR tra il 1956 e il 1958, in un'area del centro storico distrutta dai bombardamenti della seconda guerra mondiale.