Da piazza coperta ad asilo Il progetto del Comune ottiene i denari del Pnrr

Dopo più di dieci anni di inattività, la storica piazza coperta di piazza Garibaldi a Follo si trasforma nuovamente in un luogo di vita e crescita. Grazie ai fondi del PNRR, l’amministrazione comunale sta preparando il grande rilancio: un innovativo asilo nido per bambini da zero a tre anni, che offrirà opportunità di educazione e socializzazione fin dalla tenera età. È il momento di dare nuovo senso a uno spazio che merita di tornare al centro della comunità.

Ricavata negli spazi della struttura polivalente di piazza Garibaldi, pagata con fondi europei e comunali, praticamente mai utilizzata. Ora, per la piazza coperta realizzata oltre dieci anni fa in piazza Garibaldi, è tempo di un nuovo utilizzo: diventerà un asilo nido per bambini da zero a tre anni. L’amministrazione comunale di Follo in queste settimane sta portando avanti le pratiche burocratiche e progettuali, dopo essere risultata destinataria di un finanziamento di 480mila euro da parte del ministero dell’Istruzione nell’ambito della linea del Piano nazionale di ripresa e resilienza dedicata ad asili nido, scuola dell’infanzia, e servizi di educazione e cura per la prima infanzia. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Da piazza coperta ad asilo. Il progetto del Comune ottiene i denari del Pnrr

