Pedro Double mette il blues nella finale della Coppa del Mondo Club

João Pedro, con il suo talento straordinario, ha acceso la finale della Coppa del Mondo per club 2025, regalando emozioni intense ai tifosi di tutto il mondo. Il suo doppio gol, tra cui uno spettacolare bigodino, ha portato il Chelsea alla conquista della prestigiosa partita, lasciando tutti senza fiato e alimentando discussioni appassionate sui social. Una serata indimenticabile che dimostra come il calcio possa sorprendere e unire gli spettatori.

Il Chelsea è nella finale della Coppa del Mondo del club dopo che Joao Pedro ha segnato un gol in ogni metà per vedere il suo ex club Fluminense nel New Jersey. La recente firma di Brighton ha aperto il punteggio con un favoloso bigodino dal bordo della zona. João Pedro sta organizzando uno spettacolo e abbiamo ogni angolo di quella seconda bellezza. La parte brasiliana pensava di avere una via di ritorno in gioco quando gli è stato dato un rigore per la pallamano da Trevoh Chalobah, ma dopo una revisione VAR la decisione è stata annullata.

