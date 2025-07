Un’attesa lunga mesi Ho un tumore maligno E devo essere operato L’Asl | Rispetteremo i tempi

Dopo mesi di incertezza e sacrifici, l’attesa per Antonio Ginetti sembra non voler finire. La sua diagnosi di tumore alla prostata richiede un intervento urgente, ma tra terapie in corso e timori di scadenze, il tempo sembra dilatarsi. È fondamentale che l’ospedale di Prato rispetti i tempi promessi, perché ogni ritardo può influire sulla sua salute. La sua storia ci ricorda quanto sia importante un sistema sanitario efficiente e tempestivo.

Pistoia, 9 luglio 2025 – È pronto per essere operato da marzo, a seguito di una diagnosi di tumore maligno alla prostata; la preospedalizzazione è già effettuata, con una terapia anticoagulante in corso per una trombosi venosa profonda a complicare ulteriormente il quadro clinico. Ma ad oggi, 9 luglio, Antonio Ginetti, 74 anni, pistoiese, è ancora in attesa della chiamata dall’ospedale di Prato. E adesso teme anche che scadano gli esami preoperatori, vanificando mesi di percorso sanitario. A raccontare la sua vicenda è lui stesso, con una lettera dettagliata inviata alla Azienda USL Toscana Centro, alla Regione Toscana e ai giornali per chiedere un intervento urgente. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Un’attesa lunga mesi. “Ho un tumore maligno E devo essere operato”. L’Asl: “Rispetteremo i tempi”

In questa notizia si parla di: attesa - mesi - tumore - maligno

Venezia, la petizione sulle dimissioni del sindaco "cassata" dopo 4 mesi di attesa - Dopo quattro mesi di attesa e numerosi solleciti, arriva la risposta alla petizione di circa 1200 persone che chiedeva le dimissioni del sindaco Brugnaro.

Nei prossimi mesi infatti verrà inaugurato all’Ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna il Centro per Trapianti Allogenici, che consentirà ai pazienti ammalati di leucemia ed in attesa di trapianto di cellule staminali, di potersi sottoporre ad intervento, senza Vai su Facebook

Tumori: oltre un anno di attesa in Italia per nuovi farmaci, ritardi critici nelle cure per il cancro alla prostata; Otto mesi per il referto: se fosse arrivato prima non sarei malata al quarto stadio; Liste d'attesa: 4 anni per una colonscopia programmata, 3 mesi per una visita urgente. Anche il tumore può «aspettare». Dove si attende di più.

Dopo 15 mesi di attesa c’è la data dell’intervento per la donna con un tumore alla pelle. “Ora mi sento sollevata” - la Nazione - Cronaca Dopo 15 mesi di attesa c’è la data dell’intervento per la donna con un tumore alla pelle. Si legge su lanazione.it

Liste d'attesa, cittadini "intrappolati": 5 mesi per operare un tumore, 480 giorni per una visita oncologica. I dati allarmanti - MSN - Salgono a 480 nel caso di una visita di controllo oncologica in classe non determinata, e "solo" 159 per un intervento per tumore alla prostata in classe B (entro 30 gg). Si legge su msn.com