tavola rotonda sulla pace gli ospiti del pd

promuovere un dialogo costruttivo e favorire una cultura della pace. Un’occasione preziosa per condividere idee, esperienze e strategie che possano contribuire a costruire un futuro più armonioso e solidale, partendo dal territorio di Capannoli e oltre.

CAPANNOLI Una tavola rotonda per parlare di pace, di come costruirla e di quelle che sono le chiavi di lettura per interpretare una realtà in continua trasformazione. È stato questo il tema della festa dell’unità di Capannoli di quest’anno. Sabato pomeriggio l’unione comunale del Pd ha ospitato politici e persone provenienti dal mondo dell’associazionismo per discutere delle azioni concrete da mettere in campo nel quotidiano e sui territori per arrivare alla pace. Dopo l’introduzione della capogruppo Noiper Barbara Cionini il tema è entrato nel vivo con l’ex presidente della regione Toscana Enrico Rossi che ha ricordato l’esempio di alcuni uomini politici illustri come Enrico Berlinguer e Giacomo Matteotti nella costruzione della pace attraverso la pace. 🔗 Leggi su Lanazione.it