Hacker cinese arrestato a Malpensa Zewei Xu respinge le accuse | Uno scambio di persona violato il mio account

Un arresto che desta sospetti e svela un possibile errore di identità. Zewei Xu, il cittadino cinese fermato a Malpensa con accuse di hackeraggio e spionaggio, si difende affermando di essere vittima di uno scambio di persona e di un furto di telefono passato inosservato. La vicenda si tinge di mistero, lasciando aperti numerosi interrogativi sulla veridicità delle accuse e sui rischi di errori giudiziari. Al signor Xu, ora, resta da chiarire ogni dubbio.

Milano, 9 luglio 2025 – Enrico Giarda, l'avvocato difensore di Zewei Xu, il cinese 33enne arrestato il 3 luglio dalla polizia a Malpensa su mandato Usa, con accuse di hackeraggio e spionaggio, punta sullo "scambio di persona", su un "errore nell'identità" del suo assistito, al quale, "era stato rubato in passato anche un telefono", spiega. Un furto misterioso che potrebbe aver avuto risvolti sulla vicenda dello scambio di persona. Al signor Xu sarebbero stati ricondotti anche due alias, tutti elementi sui quali gli investigatori stanno cercando di fare luce. "Non avevo motivo per compiere ciò che mi viene contestato, qualcuno potrebbe aver violato e usato il mio account.

