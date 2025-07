PSVITA Vita Moonlight v0.122 | Nuove Funzionalità e Miglioramenti

Scopri le ultime novità di Vita Moonlight v0.12.2, l’app rivoluzionaria per PlayStation Vita che consente di trasmettere i tuoi giochi preferiti dal PC direttamente sulla console. Grazie a nuove funzionalità, un’interfaccia più intuitiva e maggiore stabilità, questa versione rende l’esperienza di gioco ancora più immersiva e fluida. Sei pronto a portare il gaming ovunque? Continua a leggere e scopri come sfruttare al massimo le potenzialità di Vita Moonlight!

Vita Moonlight, il port per PlayStation Vita di Moonlight, è stato aggiornato alla versione 0.12.2, introducendo nuove funzionalità, miglioramenti all'interfaccia e una maggiore stabilità. Cos'è Vita Moonlight?. Vita Moonlight è un'applicazione per PlayStation Vita che permette di streammare giochi dal PC alla console utilizzando la tecnologia Moonlight, basata su NVIDIA GameStream (per GPU NVIDIA) o Sunshine (per GPU AMDIntel e soluzioni alternative). Con Vita Moonlight, puoi giocare ai tuoi titoli PC preferiti direttamente sulla PS Vita, sfruttando i controlli touch, i tasti posteriori e il giroscopio per un'esperienza di gioco fluida e personalizzabile.