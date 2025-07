Due giorni di Pride ’ResistentT’ Musica politica e corteo in centro

Il La Spezia Pride torna per la sua quarta edizione, un evento vibrante di musica politica, cortei e impegno sociale. Due giorni di celebrazione e protesta, costruiti dal basso e sostenuti da diverse realtà locali, per rivendicare diritti, libertà e uguaglianza. Un’occasione imperdibile per unire voci e passi in una manifestazione che fa della solidarietà il suo motore. Preparatevi a vivere un’esperienza indimenticabile, perché questa edizione promette di essere ancora più forte e coinvolgente.

Un Pride politico, transfemminista, antirazzista e antifascista, costruito dal basso, con il supporto delle realtĂ locali e della comunitĂ . Torna per la sua quarta edizione il La Spezia Pride, la manifestazione cittadina promossa e realizzata da Raot - Rete Anti Omofobia e Transfobia La Spezia, con il supporto di Cgil, Uaar, Circolo di documentazione Aldo Mieli, Amnesty International e numerose realtĂ sociali e culturali del territorio. Il titolo scelto per il 2025 è ResistenT*, un grido collettivo che mette al centro la resistenza della comunitĂ trans. Porpora Marcasciano, attivista storica, scrittrice, nominata al Nobel e presidente onoraria del Mit - Movimento identitĂ trans, sarĂ la testimone del La Spezia Pride 2025: accompagnerĂ la parata di sabato e interverrĂ al Pride Village venerdì in un’intervista pubblica con la giornalista Ellis Manici. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Due giorni di Pride ’ResistentT’. Musica, politica e corteo in centro

In questa notizia si parla di: pride - centro - giorni - resistentt

Crema Pride, sfilano in duemila: i colori arcobaleno invadono il centro - Ieri a Crema, oltre duemila persone hanno partecipato al "Crema Pride", dove i colori arcobaleno hanno invaso il centro.

Due giorni di Pride ’ResistentT’. Musica, politica e corteo in centro.

Torna a Sassari il Sardegna Pride, tre giorni di eventi e sfilata nel centro storico - Rai ed i suoi 914 fornitori utilizzano, sui propri siti web e app, cookie e altri identificatori tecnici per garantire la fruizione dei contenuti digitali Rai e facilitare la navigazione e, previo con ... Da rainews.it

Il Milano Pride parte dai quartieri: “Vogliamo rendere visibile che la nostra comunità non esiste solo in centro” - Il Milano Pride cambia strategia e parte dalle periferie con un evento a tema sport e inclusione nel quartiere di Dergano. Si legge su ilfattoquotidiano.it