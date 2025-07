191 giorni di presa in giro sull’Ires premiale

Sono ormai trascorsi 191 giorni da quando il governo Meloni ha annunciato con entusiasmo l’introduzione dell’Ires premiale, promettendo un sostegno concreto alle imprese. Tuttavia, ad oggi, questa misura rimane ancora avvolta nel mistero e nelle promesse non mantenute. È ora di capire cosa si cela dietro questa attesa interminabile e quali sono le vere opportunità che potrebbe offrire alle aziende italiane.

Sono passati 191 giorni da quando, nella legge di Bilancio varata a fine dicembre, il governo Meloni ha annunciato con grande enfasi l’introduzione dell’Ires premiale: una riduzione dell’imposta pe. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - 191 giorni di presa in giro sull’Ires premiale

In questa notizia si parla di: giorni - ires - premiale - presa

191 giorni di presa in giro sull’Ires premiale.

191 giorni di presa in giro sull'Ires premiale - Riforma annunciata a dicembre, benedetta da chiunque abbia a cuore la crescita economica di questo paese, ma non attuata. Come scrive ilfoglio.it

I numeri di Mef e Confindustria sull'Ires premiale sono sballati - Anche se si tratta dell’Ires pagata sul reddito da tutte le imprese, è stata Confindustria a ... Scrive ilfoglio.it