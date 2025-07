Festa dell’Unicorno la magia torna a Vinci Un’edizione speciale

Il bor­go di Vinci si trasformerà in un portale verso un mondo incantato, dove fantasia e meraviglia prenderanno vita tra sabato 11 e lunedì 13 luglio 2025. La Festa dell’Unicorno, il festival fantasy più atteso d’Italia, torna con un’edizione speciale, anticipata di due settimane per celebrare la magia in un contesto ancora più suggestivo. Preparatevi a immergervi in un universo di magia e avventure senza fine!

Vinci, 9 luglio 2025 – Il borgo di Vinci si prepara a spalancare le sue porte su un universo di fantasia e meraviglia: ecco la Festa dell’Unicorno, il festival fantasy più atteso d’Italia, dall’ 11 al 13 luglio. Un’edizione che si preannuncia straordinaria, anticipata di due settimane rispetto alla tradizione per armonizzarsi con i lavori di riqualificazione del borgo. Un borgo, otto mondi incantati. Vinci si trasformerà in un portale verso mondi inesplorati, grazie a otto aree tematiche: i visitatori potranno avventurarsi nell’Abisso d’acciaio, un regno dedicato alla fantascienza, tra spade laser e visioni postapocalittiche; passeggiare nella Cittadella dei cavalieri, tra duelli e rievocazioni medievali; salpare verso la Baia dei pirati, dove l’avventura e i tesori nascosti attendono dietro ogni angolo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Festa dell’Unicorno, la magia torna a Vinci. “Un’edizione speciale”

In questa notizia si parla di: vinci - festa - unicorno - edizione

A Vinci c’è la Festa del volo, un’intera giornata dedicata al più grande sogno di Leonardo - Il 18 maggio, Vinci celebra il sogno di Leonardo con la Festa del Volo. Un'intera giornata dedicata all'arte del volo, dove il borgo si trasforma in un aerodromo in miniatura.

A #Vinci, in vista della 19ª edizione della Festa dell’Unicorno, previste le seguenti modifiche alla viabilità: dalle 8 di lunedì 7 alle 10 di lunedì 14 luglio, divieto di sosta su piazza Garibaldi per l’allestimento del palco; dalle 8 di mercoledì 9 alle 10 di lunedì 14 l Vai su X

Eventi: Festa dell'Unicorno di Vinci, ecco il Festival fantasy più atteso d'Italia Vai su Facebook

Vinci capitale del fantasy: presentata la Festa dell'Unicorno 2025; Vinci Festa Dell’unicorno 2025; Festa dell'Unicorno, cambia la viabilità a Vinci.

Eventi: Festa dell'Unicorno di Vinci, ecco il Festival fantasy più atteso d'Italia - Firenze – Il borgo di Vinci si prepara a spalancare le sue porte su un universo di fantasia e meraviglia: la Festa dell'Unicorno, il festival fantasy più atteso d'Italia. Si legge su maremmanews.it

Vinci capitale del fantasy: presentata la Festa dell'Unicorno 2025 - Il borgo di Vinci si prepara a spalancare le sue porte su un universo di fantasia e meraviglia: la Festa dell’Unicorno, il festival fantasy più atteso ... Riporta msn.com