Europei femminili Italia-Portogallo 1-1 Girelli non basta la qualificazione si decide con la Spagna

L’Italia femminile sfiora la qualificazione ai quarti degli Europei con un gol spettacolare di Girelli, ma il Portogallo risponde all’ultimo istante, lasciando tutto in bilico. A Ginevra, le Azzurre danno cuore e talento sul campo, dimostrando che il sogno continua: la vittoria contro la Spagna deciderà il destino della nostra squadra. La strada verso la gloria è ancora tutta da scrivere.

(Adnkronos) – Il capolavoro di Cristiana Girelli non basta all’Italia per volare ai quarti degli Europei con un turno d’anticipo. A Ginevra, la Nazionale femminile pareggia 1-1 contro il Portogallo nella seconda gara del gruppo B. L’illusione porta la firma della capitana, in gol a 20? dalla fine con un destro a giro sotto al sette che ricalca la celebre giocata di Del Piero. All’89’, Diana Gomes gela le Azzurre. Il pareggio porta le ragazze del ct Soncin a quota 4, al secondo posto nel gruppo B. Nell’ultima partita contro la Spagna, servirà un pareggio per il passaggio del turno (ma potrebbe bastare anche una sconfitta, dipenderà dalla differenza reti). 🔗 Leggi su Ildenaro.it