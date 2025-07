Design K-Beauty e turismo | Oh Se-hoon porta la visione di Seoul a Milano

visita ufficiale, portando con sé la visione di Seoul e rafforzando il legame tra due città che condividono un sogno comune di progresso, creatività e innovazione.

Milano e Seoul si osservano, si somigliano, si parlano. Due metropoli diverse per geografia e storia, ma sorprendentemente affini nella visione del futuro: centri pulsanti di moda, design, architettura, cultura e innovazione, con un’identità urbana in continua trasformazione e uno sguardo sempre più rivolto al mondo. È proprio partendo da queste somiglianze che il sindaco di Seoul, Oh Se-hoon, ha scelto Milano come tappa chiave della sua missione europea, conclusasi il 5 luglio con un’agenda fitta di appuntamenti istituzionali e culturali, culminati nella visita a 10 Corso Como in occasione dell’evento “ K-Vibe from Seoul ”, il pop-up immersivo che ha portato in Italia il meglio dell’industria K-Beauty e K-Fashion. 🔗 Leggi su Panorama.it