Attacchi cyber russi nella Pubblica amministrazione vertice con Mantovano Subito un vademecum per i dipendenti

In un’epoca in cui le minacce digitali si fanno sempre più sofisticate, la pubblica amministrazione si trova a dover rafforzare le proprie difese contro gli attacchi cyber russi. Con il vertice convocato con Mantovano, si rende urgente l’adozione di un vademecum strategico per tutelare i dati e garantire servizi sicuri ai cittadini. Un passo fondamentale verso una gestione più consapevole e protetta del cyberspazio pubblico.

Un vademecum per tutti i dipendenti pubblici, soprattutto dirigenti e capi di dipartimento, per fronteggiare la minaccia di imminenti attacchi cyber ai portali di ministeri ed enti locali.

