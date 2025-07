bridgerton star protagonista della nuova serie romantica su apple tv ispirata a james bond

Dopo il grande riscontro ottenuto con la serie Bridgerton, Regé-Jean Page si prepara a conquistare nuovi orizzonti interpretando il protagonista di una nuova serie romantica su Apple TV, ispirata alle avventure di James Bond. Un ruolo che apre le porte a un futuro ricco di sfide e successi, confermando il suo talento e la sua versatilità. Il suo percorso promette di essere un viaggio straordinario nel mondo dello spettacolo, dove il passato glamour si unisce a un futuro ancora più brillante.

