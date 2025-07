Terracina crolla tetto di un ristorante | 7 feriti uno grave

Una notte di paura a Terracina, dove il crollo del tetto di un ristorante ha causato sette feriti, tra cui una ragazza in condizioni gravi. La scena, ancora da chiarire, ha visto intervenire vigili del fuoco, carabinieri e personale medico per prestare soccorso e mettere in sicurezza l’area. Un episodio che scuote la comunità locale e solleva interrogativi sulle cause di questa tragedia improvvisa. Ma cosa si nasconde dietro questa drammatica caduta?

(Adnkronos) – Sette persone sono rimaste ferite, di cui una in modo grave, a Terracina, in provincia di Latina, dopo il crollo del tetto del ristorante ‘Essenza’, in via Tripoli. Sul posto, vigili del fuoco, carabinieri e 118. Ancora da chiarire le cause del crollo, avvenuto intorno alle 22. Secondo il sito Latina Today, una ragazza sarebbe in condizioni più delicate tra i sette feriti. L'articolo proviene da Ildenaro.it. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

