Pathemata - O la storia della mia bocca

In "Pathemata. O, la storia della mia bocca", Maggie Nelson ci guida attraverso un viaggio intenso nel dolore fisico, un tema che si intreccia con la memoria e l’esperienza personale. Tradotto magistralmente da Alessandra Castellazzi per Nottetempo, il suo stile ibrido di saggistica, biografia e riflessione artistica si rivela ancora una volta una narrazione coinvolgente e profonda. La sua penna ci invita a esplorare i confini tra corpo, emozione e racconto, regalando al lettore una lettura che non lascia indifferenti.

Se in Bluets, l’ultimo libro di Maggie Nelson tradotto in Italia, l’ossessione era rivolta al colore blu, nel nuovo " Pathemata. O, la storia della mia bocca " – pubblicato anch’esso da Nottetempo, nella traduzione di Alessandra Castellazzi – il centro tematico si sposta su un dolore fisico. I testi di Nelson, scrittrice californiana e docente di arte, letteratura ed estetica negli Stati Uniti, sono ibridi che intrecciano saggistica, biografia e narrativa. Anche Pathemata (leggibile come il seguito ideale di Bluets) si muove lungo questi confini. Un ruolo centrale lo gioca la dimensione onirica. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Pathemata - O, la storia della mia bocca

Pathemata. O, la storia della mia bocca di Maggie Nelson - O, la storia della mia bocca, edito da Nottetempo nel 2025, la Nelson porta il lettore dentro alla sua vita, e lo fa concentrandosi in modo dettagliato su un decennio della sua ...

Pathemata. O la storia della mia bocca - Secondo pannello di un dittico avviato nel 2009 con Bluets (pubblicato in Italia da nottetempo nel 2023), Pathemata, O, la storia della mia bocca tocca con grazia le corde ...