Trump | Zohran Mamdani incapace e comunista se fosse eletto New York non sarebbe più la stessa – Il video

In un contesto politico sempre più acceso, le dichiarazioni di Donald Trump si susseguono con tono critico e provocatorio. Questa volta, l'ex presidente ha puntato il dito contro Zohran Mamdani, definendolo incapace e comunista, sottolineando come la città di New York cambierebbe radicalmente sotto una sua eventuale vittoria. Ma quali sono le implicazioni di queste parole nel panorama politico attuale? Scopriamolo insieme.

(Agenzia Vista) Usa, 08 luglio 2025 "Secondo me, quest'uomo non è molto capace, a parte il fatto che sa dire una buona dose di stronzate. Se un comunista viene eletto a governare New York, non potrà mai più essere la stessa cosa". Lo ha detto Donald Trump alla Casa Bianca. X Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

