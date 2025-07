Per ricostruire la sinistra serve una nuova agenda riformista centrata sul lavoro

Per ricostruire una sinistra forte e innovativa, serve una nuova agenda riformista centrata sul lavoro e sulla giustizia sociale. Il Circolo Matteotti, nato a Milano due mesi fa, sta già germogliando in diverse località , rappresentando la risposta riformista alle tendenze massimaliste del panorama progressista. Radicato nel cuore dell’illuminismo antigiacobino, questo movimento mira a ridare voce ai valori fondamentali e a una visione concreta di progresso. È un inizio promettente per un cambiamento necessario.

Il Circolo Matteotti si è presentato a Milano due mesi fa e sta già gemmando altri circoli in diverse località . Vuole essere, in modo adeguato ai tempi, la risposta dei riformisti all'affermarsi di posizioni massimaliste nell'ambito dello schieramento progressista, o meglio nel fronte di chi si batte per la giustizia sociale. Che l'origine sia stata milanese non è casuale. Qui il riformismo affonda le sue radici nell'illuminismo antigiacobino delle correnti laiche e cattoliche, che troveranno poi nel riformismo socialista la principale forma politica e organizzativa. Oggi, nel rispetto di appartenenze partitiche diverse, serve un luogo di elaborazione di politiche capaci di supportare una sfida di governo a una destra tanto pericolosa per i diritti quanto inetta per il governo del Paese.

