rischi di morire con tuo figlio 5 anni alla cartomante solo un modo per spillare soldi

In un mondo in cui l’incertezza regna sovrana, molte madri cercano risposte nelle mani di cartomanti e chiaroveggenti, sperando di proteggere i propri figli da ogni male. Ma a quale prezzo? La storia di una madre di Siena, ingannata da false promesse e truffe online, ci ricorda quanto sia importante distinguere tra bisogno di sicurezza e rischi reali. Ecco perché è fondamentale conoscere i pericoli nascosti dietro queste illusioni e prendersi cura dei propri cari con consapevolezza.

Siena, 9 luglio 2025 – Conoscere il futuro. Sapere se ci sarebbe stata serenità nella propria famiglia. Soprattutto se i figli potevano diventare delle eccellenze. Che è poi il desiderio di ogni madre. Da una banale curiosità, dopo aver visto un'inserzione su facebook, era rimasta avviluppata dai 'tentacoli' di una cartomante a cui aveva versato in anticipo 20 euro facendo una ricarica della posta pay. Arrivando a versarne complessivamente circa 6mila, una volta finita nel vortice delle richieste di denaro per evitare presunti disastri in famiglia. Non era la prima volta che la cartomante, che vive in provincia di Arezzo, usava questi giochetti.