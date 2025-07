La svolta di Ana Patricia, il diploma congelato per la pandemia e riafferrato 5 anni dopo al Molinari.

La storia di Ana Patricia Sanchez è un esempio di determinazione e rinascita. Dopo aver dovuto congelare il suo diploma a causa della pandemia, ha riacceso la sua passione per lo studio grazie all’Istituto Molinari, completando con successo il percorso nonostante le sfide. Ora, con un sorriso nel cuore e un futuro promettente all’orizzonte, si prepara a conquistare l’America, portando con sé sogni, ambizioni e un pizzico di magia. Com’è nata la passione per...

“Tornare a studiare dopo cinque anni e continuare a lavorare non è stato facile, ma ce l’ho fatta. E adesso penso all’università e alle nozze: la proposta di matrimonio è già arrivata”. Ana Patricia Sanchez sorride all’uscita dell’Istituto Molinari: la prossima settimana festeggerà 29 anni, si è appena diplomata in Informatica e - insieme al titolo di studio - stringe un biglietto tra le mani. Destinazione America. Com’è nata la passione per l’informatica? “Da un consiglio di mio papà: io sono sempre stata appassionata di Matematica. Sono nata in Perù e lì si comincia con i conti già all’asilo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it