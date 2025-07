I quarantacinque anni del club del Coccodrillo e l’eredità di Altiero Spinelli

Nel luglio del 1980, nove deputati europei si incontrarono in un'intima sala di Strasburgo, segnando l'inizio di un percorso che avrebbe cambiato il volto dell’Europa. Quella serata, nel cuore di un’Europa ancora giovane e in evoluzione, sanciva i quarantacinque anni di vita del Club del Coccodrillo e l’eredità di Altiero Spinelli, visionario padre fondatore. Un viaggio tra passato e futuro, che ci invita a riflettere sull’importanza della cooperazione europea.

La sera di mercoledì 9 luglio 1980, nove deputati europei si incontrarono in una sala privata del ristorante Au Crocodile, in rue de l'Outre, a due passi dalla Cattedrale di Strasburgo, durante la sessione plenaria del Parlamento europeo. Il Parlamento europeo, espresso allora da nove paesi membri, era stato eletto per la prima volta a suffragio universale e diretto nel giugno 1979 da duecentocinquanta milioni di cittadini e di cittadine, che avevano portato nell'Assemblea i socialisti come primo gruppo, seguiti dai popolari, dai democratici europei, e cioè principalmente dai conservatori britannici, dai comunisti italiani e francesi, dai liberali, dai democratici europei del progresso, e cioè principalmente dai gollisti francesi, e da una pattuglia di deputati indipendenti di diverso e opposto orientamento, fra cui i radicali di Marco Pannella e quelli che oggi chiameremmo euroscettici, eletti in Belgio, Danimarca, Irlanda, Italia e Regno Unito, escludendo fra gli euroscettici sia i liberali olandesi del partito D66 che gli eletti del Movimento sociale italiano di Giorgio Almirante, il cui nazionalismo storico era stato fortemente stemperato dal loro autonomo sostegno all'europeismo di Spinelli.

