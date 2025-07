Il delitto di Parabiago | la mantide Adilma e le macumbe tra ossessioni e gelosie

Nel cuore di Parabiago, tra ossessioni, gelosie e antiche credenze, si dipana il mistero del delitto di Adilma. La vicenda, ricca di riti ancestrali e tensioni personali, si infittisce di segreti e accuse, lasciando emergere un quadro inquietante di vendette e credenze esoteriche. La scena giudiziaria si prepara a svelare nuovi dettagli nelle prossime udienze, mentre l'intera comunitĂ rimane con il fiato sospeso, chiedendosi quali veritĂ nascondano le ombre di questa intricata vicenda.

Parabiago (Milano), 9 luglio 2025 – Un tutti contro tutti nel processo Ravasio che avrĂ conseguenze tutte da verificare nelle prossime udienze. Quello andato in scena lunedì scorso al tribunale di Busto Arsizi o ha il sapore di vendette personali condite d a riti ancestrali e macumbe. “Ariane disse di cercare il killer tra gli zingari del campo di Magenta ”. La frase, detta da Ferretti ha avuto l’effetto di una bomba. Ariane, che non è imputata nel processo ma era presente in aula, ha perso il controllo: “Sei un infame di m.., bugiardo! Mettetegli la macchina della veritĂ !” ha urlato, venendo trascinata fuori dalla polizia giudiziaria tra lo sconcerto generale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il delitto di Parabiago: la mantide Adilma e le macumbe tra ossessioni e gelosie

