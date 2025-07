Camion con 157 chili di cocaina | Mi hanno minacciato per trasportare le valigie di droga

un vero e proprio brivido lungo la schiena, ma ho deciso di denunciare l'accaduto alle autorità. La droga e le minacce sono un grave problema che mette a rischio la sicurezza di tutti, e ora è fondamentale fare chiarezza su questa vicenda per evitare ulteriori pericoli e assicurare giustizia.

Reggio Emilia, 9 luglio 2025 – “Sono stato avvicinato nella zona industriale di Siviglia da due ragazzi che mi hanno detto di caricare sul camion le valigie e di portarle a Reggio Emilia, altrimenti mi sarebbe potuto succedere qualcosa di brutto. Sul loro contenuto potevo avere qualche sospetto, ma non la certezza. Negli ambienti dei camionisti capita di essere minacciati e chi si rifiuta di fare certe cose può fare una brutta fine. Io ho avuto paura per la mia incolumità e ho fatto il viaggio. Ho scoperto che era droga solo quando è arrivata la guardia di finanza”. Con l’assistenza di un interprete, si è descritto del tutto inconsapevole del carico illecito che stava portando il camionista serbo, nato nel 1951, arrestato domenica mattina alle 9 nella zona di Mancasale, in via Filangieri, dalla guardia di finanza di Brescia insieme a due giovani albanesi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Camion con 157 chili di cocaina: “Mi hanno minacciato per trasportare le valigie di droga”

