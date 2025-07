L' aria che tira Claudio Borghi ridicolizza la sinistra | Vede come sono preoccupato?

In un contesto mondiale sempre più complesso, Claudio Borghi si prende una pausa di leggerezza con un sorriso contagioso, ridicolizzando le tensioni e portando un tocco di spensieratezza a L’aria che tira Estate. La sua battuta, tra sarcasmo e ironia, evidenzia come a volte il buonumore possa essere la miglior arma contro le ansie geopolitiche. Ma cosa pensa davvero il senatore leghista sulla recente crisi in atto?

«Si vede come sono preoccupato? È una cosa che mi toglie il sonno quello che sta succedendo». Se la ride di gusto, Claudio Borghi, e con lui tutti gli altri ospiti di L’aria che tira Estate, su La7, regalando qualche secondo di reale spensieratezza in una congiuntura geopolitica non proprio idilliaca, per usare un eufemismo. Il padrone di casa Francesco Magnani chiede al senatore della Lega quale sia il suo umore riguardo alla fragorosa lite tra Donald Trump ed Elon Musk. Questione molto americana, certo, ma innegabilmente anche internazionale vista la rilevanza mediatica dei due protagonisti. «C’è un capitolo del mio libro (Vent’anni di sovranismo - Dall’euro a Trump, ndr) intitolato “famo i partitisti”, è una cosa che conosciamo anche a casa nostra. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - L'aria che tira, Claudio Borghi ridicolizza la sinistra: "Vede come sono preoccupato?"

Claudio Borghi Aquilini: Ciò che fa imbestialire Trump e non gli lascia scelta sul mettere o no i dazi è il deficit commerciale degli Usa con la Germania, non certo con noi. Trattare con l'Europa unita per l'Italia significa…

