il primo gp della stagione i riflettori del sesana si accendono sul nello bellei

Montecatini Terme, 9 luglio 2025 – Tutto pronto per il primo grande evento della stagione. Il circuito classico italiano sabato torna a far tappa a Montecatini con il Gran Premio Nello Bellei, corsa di gruppo III dedicata ai cavalli di quattro anni sulla selettiva distanza dei 2040 metri. Come tutte le corse importanti del trotter termale anche questa racconta una lunga storia infatti quella di sabato sarà la settantaduesima edizione. Dal 2007 l'evento è dedicato ad un driver indimenticabili come Nello Bellei, protagonista assoluto delle pagine più belle dell'ippica toscana insieme alla meravigliosa Scuderia Kyra.