Manchester City in colloqui con Rodrygo con l’Arsenal Hijack su | Rapporto

Nuove voci di mercato scuotono il calcio internazionale: Manchester City sarebbe in trattative avanzate con Rodrygo, mentre l'Arsenal ha messo gli occhi sul brasiliano, con un possibile “hijack” che potrebbe cambiare le carte in tavola. La situazione si fa incandescente, e le strategie dei club si intrecciano, lasciando gli appassionati in attesa di sviluppi sorprendenti. La questione è ancora aperta, ma una cosa è certa: il futuro di Rodrygo potrebbe riservare sorprese clamorose.

Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: Lasciare il Bernabeu quest’estate ora sente una possibilità concreta per Rodrygo. Il brasiliano, che è classificato al n. 6 in Quattrofourtwo’s L’elenco delle migliori ali di destra al mondo in questo momento, era caduto nell’ordine di beccata al Real Madrid dall’arrivo di Kylian Mbappe e è caduto ancora più sotto il nuovo manager Xabi Alonso. È il sogno dell’Arsenal che firma quest’estate, ma il Manchester City, al di fuori di una stagione estremamente deludente, ha riferito che ha preso contatto con il giocatore nel tentativo di dirottare i tentativi di Gunners di attirarlo a nord di Londra. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Manchester City in colloqui con Rodrygo, con l’Arsenal Hijack su: Rapporto

