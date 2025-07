La Tari non è più di Alia Sì del consiglio comunale

L'anno 2026 segnerà una svolta importante per i contribuenti di Agliana: il Comune prenderà in gestione diretta la tassa sui rifiuti (TARI), abbandonando il servizio di Alia. Da quel momento, le bollette arriveranno direttamente dal Comune, che si occuperà di emissione, riscossione e contenziosi. Una decisione che promette maggiore trasparenza e vicinanza ai cittadini, consolidando il ruolo centrale dell’amministrazione locale nel ciclo dei rifiuti.

Nel 2026 sarà direttamente il Comune a gestire la Tari. Le bollette che riceveranno i contribuenti non verranno più inviate da Alia, ma dal Comune di Agliana che gestirà emissione, riscossione, accertamenti e contenziosi. Il provvedimento, che era già stato anticipato nel mese di maggio appena trascorso dall’assessore al bilancio Ambra Torresi, è stato sottoposto all’approvazione del consiglio comunale il 30 giugno ed è passato a maggioranza: favorevole la coalizione del centrodestra, astensione dei gruppi di opposizione Partito democratico e Agliana in comune. L’atto di indirizzo approvato stabilisce la disdetta ad Alia spa del servizio di accertamento, riscossione e contenzioso della Tari (tassa sui rifiuti) dal 31 dicembre 2025, con conseguente gestione in economia del servizio, da parte del Comune, dal primo gennaio 2026. 🔗 Leggi su Lanazione.it