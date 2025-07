Il presidente della Crusca in visita a Castiglioni | Un onore essere qui

Il presidente dell’Accademia della Crusca, Paolo D’Achille, ha visitato Castiglion Fiorentino, un evento che ha suscitato grande entusiasmo e orgoglio. Un’occasione unica per riflettere sull’importanza della lingua italiana come patrimonio da tutelare e strumento di inclusione. L’incontro, promosso dal sindaco Mario Agnelli e dall’assessore Massimiliano Lachi, ha rafforzato l’impegno della comunità nella valorizzazione della nostra cultura linguistica, sottolineando che...

CASTIGLION FIORENTINO La lingua italiana come patrimonio da tutelare, ma anche come strumento di inclusione e partecipazione. È questo il cuore dell’incontro che si è tenuto ieri a Castiglion Fiorentino, dove è stato accolto il presidente dell’ Accademia della Crusca, Paolo D’Achille, su invito del sindaco Mario Agnelli e dell’assessore alla Cultura Massimiliano Lachi. La visita arriva a pochi mesi dall’approvazione dell’atto d’indirizzo per la valorizzazione della lingua italiana, promosso dal Comune per garantire una comunicazione istituzionale più chiara, accessibile e pienamente comprensibile da tutti. 🔗 Leggi su Lanazione.it