Maria Pellegrini trovata morta soffocata caso riaperto dopo 17 anni | c' è un indagato La verità dal Dna e lo scotch

Dopo 17 anni di mistero, il caso di Maria Pellegrini, trovata morta soffocata a Padova, si riapre grazie all’ausilio della tecnologia forense. Nuove indagini, supportate dal DNA e dallo scotch, portano alla luce la verità, segnando un nuovo capitolo in un caso irrisolto. Come per il delitto di Garlasco, l’innovazione può fare luce su segreti che sembravano sepolti nel passato, offrendo finalmente giustizia.

Come per il delitto di Garlasco l'avanzare della tecnologia forense fa ora riaprire il caso di un delitto irrisolto, avvenuto a Padova 17 anni fa, ma che era stato archiviato senza. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Maria Pellegrini trovata morta soffocata, caso riaperto dopo 17 anni: c'è un indagato. La verità dal Dna e lo scotch

