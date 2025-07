Il grande libro della Fantascienza

Il grande libro della fantascienza ci invita a esplorare i confini dell’immaginazione e della realtà. Ricordando il celebre episodio del 1835, quando il quotidiano New York Sun diffuse la falsa scoperta di vita sulla Luna, si rivela come la fantasia possa spesso confondere con l’innovazione. Questa storia affascinante ci spinge a riflettere su come le storie fantastiche abbiano plasmato l’immaginario collettivo e ispirato le future scoperte. E così, il viaggio tra realtà e finzione continua...

Il 21 agosto 1835, il quotidiano New York Sun pubblicò la prima puntata di quella che è ancora considerata una delle fake news più spettacolari della storia del giornalismo. Una serie di articoli a puntate, serviti come resoconti autentici di scoperte fatte dell'astronomo Sir John Herschel attraverso un moderno e gigantesco telescopio al Capo di Buona Speranza: l'avvistamento sulla superficie lunare di vegetazione, animali di vario genere e, persino, uomini alati. "Si scoprì rapidamente che erano tutte invenzioni di un collaboratore del giornale, Richard Adams Locke, ma il pubblico rimase così affascinato dalle sue 'rivelazioni' che la diffusione del Sun aumentò fino a farlo diventare il quotidiano più letto sulla faccia della Terra".

