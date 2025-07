LIVE Giro d’Italia femminile 2025 tappa di oggi in DIRETTA | Longo Borghini sfida Reusser sull’arrivo in salita di Pianezze

Benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta tappa del Giro d’Italia Femminile 2025, un emozionante confronto lungo 142 km da Castello Tesino a Pianezze. Oggi si preannuncia una sfida interessante con lo scontro tra le favorite, tra cui Longo Borghini e Reusser, sull’arrivo in salita. La giornata, fino ad ora tranquilla, promette scintille sul finale, dove ogni secondo conta. Restate con noi per vivere l’azione in tempo reale!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della quarta tappa del Giro d’Italia femminile 2025. 142 km da Castello Tesino a Pianezze con l’arrivo in salita che strizza l’occhio allo scontro diretto tra coloro che puntano alla maglia rosa. Big della classifica generale che arrivano all’appuntamento a margine di una giornata relativamente tranquilla risolta con un arrivo di gruppo. Frazione che offrirà 2745 metri di dislivello totale la cui prima metà sarà caratterizzata da continui saliscendi che culmineranno con il primo GPM di giornata. Dopo circa 60 km spazio infatti al terza categoria di Cugnan (3 km al 6,6% di pendenza media). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro d’Italia femminile 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Longo Borghini sfida Reusser sull’arrivo in salita di Pianezze

